Boey-Transfer: Bayern akzeptiert Bedingungen von Galatasaray

Der FC Bayern hat in der Defensive nach neuen Verletzungssorgen noch größeren Bedarf. Laut türkischen Medienberichten sollen sich Galatasaray und die Münchner auf den Transfer von Rechtsverteidiger Sacha Boey geeinigt haben.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano verlangt der türkische Meister Galatasaray Istanbul mindestens 30 Millionen Euro an Ablöse für den 23-jährigen Franzosen Boey. Ein erstes Bayern-Angebot über 15 Millionen Euro sei von den Türken abgelehnt worden. NTVSpor berichtete das die Bayern nach heutigen offiziellen Gesprächen das Angebot erhöht haben und jetzt kurz davor sind, den Franzosen zu verpflichten.

Galatasaray-Coach Okan: "Bin nicht unbedingt dafür"

Offen zum Wechsel seines Leistungsträgers äußerte sich Galatasaray-Trainer Okan Buruk. "Natürlich bin ich als Trainer nicht unbedingt dafür, dass Sacha geht. Aber wenn sich die Bedingungen und eine bedeutende Summe hinsichtlich der Zukunft des Vereins ergeben, dann haben wir unseren Präsidenten und einen Vorstand, die das bewerten werden", sagte der Coach nach dem Spiel gegen Istanbulspor (3:1), in dem Boey am Donnerstagabend nicht zum Einsatz kam.

Defensive bei den Bayern stark dezimiert

Boey könnte womöglich die Münchner Sorgen in der Defensive beheben. Im Spiel gegen Union Berlin (1:0) hatten sich am Mittwochabend in Dayot Upamecano und Konrad Laimer zwei weitere Defensivakteure verletzt und werden einige Wochen ausfallen. Dazu sind der Südkoreaner Minjae Kim (Asien-Cup) und der Marokkaner Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) weiter für ihre Nationalmannschaften bei Turnieren beschäftigt.

Bayern akzeptiert Bedingungen von Galatasaray

Laut DHA wird der deutsche Vertreter voraussichtlich einen Vierjahresvertrag mit Boey unterzeichnen. Laut Informationen aus der Vereinsführung befinden sich die Verhandlungen zwischen Galatasaray und Bayern München über Sacha Boey in der Endphase. Der deutsche Vertreter soll die Transferbedingungen der "Löwen" akzeptiert haben.

Die Bayern-Verantwortlichen, die mit einem Privatjet nach Istanbul gekommen sind, werden nach der offiziellen Erklärung mit Boey nach München zurückkehren.

Boey spielte mit Galatasaray in Königsliga gegen Bayern

Boey ist den Bayern noch aus der Champions League bekannt. Mit Galatasaray hatte er in der Gruppenphase zweimal gegen den Bundesliga-Zweiten verloren, dabei aber wohl einen guten Eindruck bei den Münchner Entscheidern hinterlassen.