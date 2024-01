Südbahnofmarkt wird in Linz zum Faschings-Hotspot

Ein Top-Programm wartet am Südbahnhofmarkt zum Finale des Faschings auf die Besucher.

Linz. Ganz im Zeichen des Faschingsfinales steht der Südbahnhofmarkt am 10. und 13. Februar. Neben der gewohnten breiten Palette an frischen, hochwertigen Produkten, wird ein buntes Faschingstreiben für Stimmung sorgen. „Der Südbahnhofmarkt wird heuer zum Faschings-Hotspot. Alle, die gerne in der Öffentlichkeit Faschingsstimmung erleben und mitfeiern wollen, sind am Südbahnhofmarkt herzlich willkommen, am besten selber maskiert. Am Faschingssamstag gibt es Programm mit der Faschingsgilde Ebelsberg-Kleinmünchen, zum Faschingsausklang am Dienstag gibt es das schon traditionelle ,Remmi Demmi am Südi‘. Zur besten Stimmung gibt es auch die besten Produkte, vom Faschingskrapfen bis zum Heringsschmaus, für den Tag danach“, lädt Marktstadträtin Doris Lang-Mayerhofer zum Besuch.

Top-Programm lockt die Besucher

Ab 10 Uhr ist am Faschingssamstag das Prinzenpaar der Faschingsgilde Ebelsberg-Kleinmünchen mit musikalischer Begleitung bei der Arcimboldo Bühne anzutreffen. Für alle maskierten Marktbesucher wartet ein gratis Faschingskrapfen, solange der Vorrat reicht. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können sich Kinder ihr Lieblingsmotiv auf das Gesicht schminken lassen. Nikodenuss, das Maskottchen vom Südbahnhofmarkt ist mit dabei. Zudem gibt es mit einer Clownerie Sachen zum Lachen. Im Pastrami sorgt ab 10 Uhr Klaus Niederhuber mit Live-Musik für gute Stimmung. Das originellste Faschingskostüm wird mit einer Magnumflasche vom Weingut Sax prämiert.

Party. Unter dem Motto „Remmi Demmi am Südi“ ist am Faschingsdienstag ab 12 Uhr beim Markttreff Partystimmung angesagt. Hier kann noch einmal ordentlich zum Faschingsausklang gefeiert werden.

Die Goldküste bietet für den Heringsschmaus am Aschermittwoch alles was das Herz begehrt: Von hausgemachtem Heringskäse über pochierten Lachs, Fischterrinen sowie geräucherten und frischen Fisch in Bioqualität aus dem Mühlviertel.

„Am Südbahnhofmarkt kommen nicht nur die Lebensqualität und Lebensfreude, sondern auch die ausgelassene Stimmung des Faschings besonders zum Ausdruck", betont WKO-Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger.