Eine 61-jährige Oberösterreicherin ist Montagnachmittag im oststeirischen Bad Gleichenberg von einem Golfcart überfahren und schwer verletzt worden.

Ihr 74-jähriger Lebensgefährte aus Wien hatte das Elektrogefährt gelenkt. Auf der Suche nach einem Golfball gerieten sie auf abschüssiges Gelände, dabei fiel die Frau aus dem Cart. Der Mann verriss die Lenkung, überrollte die 61-Jährige aber. Sie wurde per Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen, so die Polizei am Dienstag.