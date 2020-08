Pensionist (76) bei Raubversuch in Graz schwer verletzt

Flüchtender 20-Jähriger von Passanten festgehalten - 76-Jähriger verlor bei Attacke mehrere Zähne.

Graz. Ein 76 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einem Raubversuch in Graz schwer verletzt worden. Bei der Attacke im Grazer Bezirk Liebenau verlor der Pensionist mehrere Zähne durch einen Schlag ins Gesicht. Laut Mitteilung der Polizei wurde noch am Dienstag ein 20 Jahre alter Verdächtiger festgenommen.

Der Pensionist wurde gegen 20.40 Uhr in der Raiffeisenstraße von einem fremden Mann angesprochen und aufgefordert, sein Geld herzugeben. Dabei soll ihm der Angreifer auch in die Hosentasche gegriffen haben. Dann schlug der Täter auch noch ins Gesicht seines Opfers, mehrere Zähne fielen dabei heraus. Schließlich flüchtete der Angreifer ohne Beute. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Graz gebracht.

Passanten verfolgten den Verdächtigen und schnappten ihn im Bereich einer Baustelle in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Am Mittwoch wurde er noch vernommen und der genaue Ablauf erhoben. Weiters werde noch überprüft, ob Alkohol oder Suchtmittel im Spiel waren, hieß es seitens der Polizei.