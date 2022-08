Radfahrer stürzt und stirbt noch an der Unfallstelle

Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bad Gleichenberg. Ein 61-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) bei einem Unfall mit dem Fahrrad tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war auf der L219 mit seiner Ehefrau unterwegs, die auf abfallenden Gelände vorausgefahren war. Als die Frau zurückblickte, sah sie laut Polizeiangaben, dass der 61-Jährige gestürzt war. Die sofort alarmierten konnten den Mann nicht mehr retten; er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen laufen, wie es zum Sturz kam.