Rotes Kreuz fehlen Millionen fürs Rettungswesen

Stmk. Das Steirische Rote Kreuz kämpft derzeit mit Finanzproblemen. Das ist am Mittwoch bei der Generalversammlung des Roten Kreuz in Bruck an der Mur bekanntgegeben worden.

Das Geld fehlt vor allem im Rettungswesen, insgesamt neun Millionen Euro allein 2024, bereits 2023 war das Rettungswesen stark defizitär. Rot-Kreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser: „Wir kämpfen täglich mit der Finanzierung unserer Leistungen.“

582.185 Fahrten wurden im vergangenen Jahr im Rettungsdienst geleistet. Gleichzeitig wurden im Bereich der Pflege und Betreuung fast ebenso viele, nämlich 547.377 Hausbesuche absolviert. Dazu wurden 48.931 Blutkonserven gesammelt, 941.763 Kilogramm Lebensmittel ausgegeben und 39.888 Steirer in Erster Hilfe geschult.

Laut den Neos solle die Landesregierung überprüfen, ob alle Leistungen wirklich durch Rettungsdienste ausgeführt werden müssen oder outgescourct werden können.