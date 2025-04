Semmeringtunnel wird um fast 270 Mio. Euro erneuert

Millionenprojekt mit drei Bauphasen auf S6 startet am Montag - Fertigstellung Ende 2029

Stmk. Die Tunnelkette Semmering wird erneuert und erhält modernste Sicherheitseinrichtungen. Das Projekt mit drei Bauphasen auf der S6 (Semmering Schnellstraße) in Niederösterreich und der Steiermark startet nach Angaben der Asfinag am Montag. Etwa 270 Millionen Euro werden investiert. Die Fertigstellung ist Ende 2029 vorgesehen.

Nach mehr als 20 Jahren sei es "sowohl baulich als auch in Sachen technischer Ausstattung" erforderlich, die Tunnel auf den neuesten Stand zu bringen, teilte die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mit. Demnach werden ab kommender Woche die 21 Tunnelkilometer (10,5 km je Fahrtrichtung) generalsaniert.

Geplant ist, die Arbeiten in drei Etappen durchzuführen. Begonnen wird der Asfinag zufolge mit den Tunneln Ganzstein und Spital am Semmering, die bis Mai 2027 saniert und mit den modernsten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet werden. Danach folgen die Tunnel Steinhaus und Semmering bis Juli 2029, ehe in der Schlussphase bis Ende 2029 die beiden Kurztunnel Eselstein und Grasberg modernisiert werden.

Sperre jeweils in eine Fahrtrichtung

Für die Arbeiten ist jeweils die Sperre einer Richtungsfahrbahn erforderlich, der Verkehr wird also in die freie Tunnelröhre geleitet, wodurch je ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die Geschwindigkeit muss aus Sicherheitsgründen auf 80 km/h reduziert werden. Begonnen wird mit den Röhren der Tunnel Ganzstein und Spital in Fahrtrichtung St. Michael, die bis Mai 2026 erneuert werden.

Adaptiert werden laut Asfinag u.a. die Beleuchtung (LED-Systeme), Brandmeldesysteme und die Lüftung (mit Ausnahme von Grasberg und Eselstein). Zudem werden in Summe auch 15 zusätzliche Fluchtwege (Verbindungsstollen zur jeweils anderen Tunnelröhre) errichtet.