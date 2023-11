Skisaison startet: Touristiker sind optimistisch

Auf Skifahrer warten heuer einige neue Lifte in der Steiermark.

Steiermark. In drei Wochen wollen die ersten Skigebiete in die Skisaison des kommenden Winters starten. Und damit diese Wintersaison für Urlauber und Touristiker ein Erfolg wird, wurde kräftig investiert. Insgesamt flossen 55 Millionen Euro in neue Seilbahnen und in die Schneesicherheit. Eine neue Panoramabahn gibt es am Loser, eine neue Zehnergondel in Rohrmoos und neue Sechsersesselbahnen wurde auf der Turracherhöhe errichtet. Au dem Galsterberg wird um 500.000 Euro eine Überführung gebaut, damit Skifahrer nicht über die Straße gehen müssen. Und auch die Beschneiung ist ein großes Thema: "Ohne Beschneiung, da sind sich alle bewusst, wird es nicht gehen – egal, ob großes oder kleines Skigebiet – und entsprechend müssen auch die Kleinen in die Beschneiung investieren, damit sie eine lange Saisondauer auch künftig gewährleisten können. Und die lange Saison brauchen sie, sonst können sie ihre Kosten nicht decken", sagt Fabrice Girardoni, Obmann der steirischen Seilbahnbetriebe in der Wirtschaftskammer. Insgesamt sind die Touristiker optimistisch, die Teuerung ist bei der aktuelle Buchungslage noch nicht allzu stark zu spüren.