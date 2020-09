Die 34-Jährige verletzte ihren Partner dabei durch zwei bis drei tiefe Schnitte am Oberkörper. Die Frau wurde festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag geriet ein Paar in seiner Wohnung in Bruck an der Mur in Streit. Die Stimmung war aufgeheizt und kochte - wohl auch aufgrund des Alkoholpegels beider - schnell über. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich komplett, als die 34-Jährige zum Messer griff und ihren Partner damit attackierte.

Der 39-Jährige erlitt dabei zwei bis drei tiefe Schnittwunden am Oberkörper und wurde von dem Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark in Bruck transportiert. Die Angreiferin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht. Die Ursache für den Streit ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.