Sturm Graz hilft mit: Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Das Rote Kreuz ruft alle Hilfsbereiten zur Blutspende auf. Diese wird von vielen Menschen jetzt benötigt.

Der Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik sagt: "Viele fragen sich, wie man nach einer Situation wie heute in Graz helfen kann. Zunächst gelingt das, indem man seine Familie, seine Kinder beruhigt und Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen ernst nimmt. Wenn man allerdings ganz konkret neben seiner Trauerbekundung helfen möchte, kann man das durch Blutspenden."

Laut dem Roten Kreuz sind die Lagerbestände auf einem kritisch niedrigen Niveau. Foitik appelliert an die Bevölkerung: "Selbst wenn das eigene Blut dann nicht direkt für die Betroffenen nach dem Amoklauf in Graz verwendet wird: Es gibt viele tausende Patientinnen und Patienten, die österreichweit Blut benötigen. Das ist eine Hilfe, die man nur sehr persönlich bereitstellen kann!" Alle Interessierten können sich auf der Website www.blut.at informieren.

Foitik erklärt: "Spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren (Erstspender bis zum 60. Geburtstag), die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Mitbringen muss man nur einen Ausweis und ein bisschen Zeit."

Besondere Aktion

Der österreichische Fußballmeister SK Sturm Graz organisiert am Mittwoch, den 11. Juni, von 15 bis 20 Uhr eine Blutspendeaktion in ihrem Trainingszentrum Messendorf an der Sternäckerweg 118. Für alle Spender gibt es sogar ein besonderes Dankeschön: Sie können ein Foto mit dem Meisterteller machen.