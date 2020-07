Tierquäler häutete lebendige Katze: Polizei sucht Zeugen

Von mehreren Privatpersonen wurden angeblich Prämien zur Ergreifung des Täters in der Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro ausgelobt.

Graz, Bezirk Gries. Am 11. wurde eine junge Katze von einem unbekannten Täter offenbar lebendig teilweise gehäutet. Die Katze wurde von der Tierrettung zu einer Tierärztin gebracht, die nur mehr die Einschläferung vornehmen konnte.

Eine 33-jährige Grazerin zeigte gegen 14:10 Uhr bei der Tierrettung an, dass ein Pkw am Griesplatz an der Bushaltestelle eine Katze überfahren habe. Die Tierrettung brachte die Katze zu einer Tierärztin. Diese stellte aber fest, dass das Tier fachkundig am gesamten Rumpf gehäutet worden war. Bei Katze war weiblich, rund acht Monate alt und grau-braun getigert, ein Verkehrsunfall war definitiv auszuschließen.

Die 33-jährige Anzeigerin gab bei ihrer Befragung an, dass kurz bevor sie die Katze entdeckt hatte, ein dunkler (grau oder grün) größerer Pkw relativ schnell auf der Nebenfahrbahn gefahren sei. Danach sei die Katze von einem Imbissstand in Richtung Norden getorkelt. Der Imbissstand war von mehreren Gästen frequentiert.

Polizei sucht Zeugen

Beschreibung der Katze: