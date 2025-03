Ein 77-Jähriger verlor bei Abbauarbeiten das Gleichgewicht.

Ein 77-jähriger Pensionist ist am Samstagmittag bei Arbeiten auf dem Rohbau seines Enkels in der Steiermark ums Leben gekommen.

Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verlor bei Abbauarbeiten an einem Fassadengerüst das Gleichgewicht, stürzte rund vier Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.