Wahleinsprüche abgewiesen: Ergebnisse bleiben gültig

Die Ergebnisse der steirischen Gemeinderatswahl 2025 bleiben bestehen. Drei Wahleinsprüche wurden jetzt endgültig abgewiesen.

Die Wahleinsprüche in Hausmannstätten, St. Marein und Dobl-Zwaring wurden von der Wahlbehörde abgewiesen. In Hausmannstätten hatte die SPÖ wegen mutmaßlicher Wahlwerbung in der Wahlzelle Einspruch erhoben, in St. Marein die Grünen und in Dobl-Zwaring die FPÖ eine Neuauszählung gefordert. Laut Eva Möstl vom Land Steiermark wurden alle Anträge abgelehnt, es gab keine Korrekturen. Die Wahlergebnisse bleiben wie am Wahltag ausgezählt. Damit sind die Gemeinderatswahlen 2025 abgeschlossen. In den betroffenen Gemeinden müssen nun konstituierende Sitzungen stattfinden, bei denen Bürgermeister gewählt werden.

Lesen Sie auch



















Nach Alonso-Abschied: Jetzt zerfällt Leverkusens Wunder-Team

In den letzten Jahren begeisterte Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso mit eindrucksvollem Fußball, jetzt könnte es zum großen Bayer-Knall kommen.

























Infrastrukturministerium verschiebt zahlreiche Projekte

Auch das Infrastrukturministerium von Ressortchef Peter Hanke (SPÖ) setzt wie erwartet den Rotstift an. Heuer muss der Bereich Mobilität laut dem am Dienstag veröffentlichten Budgetbericht 178,8 Mio. Euro und im kommenden Jahr mit 211,3 Mio. Euro zur Konsolidierung beitragen.

























Neuer Papst: Rätsel um Sommerresidenz Castel Gandolfo

Zuletzt verbrachte Benedikt. XVI. seinen Urlaub nahe Rom - Franziskus ließ Palast in Museum umwandeln