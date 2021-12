Wanderer seit Monaten vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann verließ seine Wohnadresse in Richtung Hauser Kaibling und wurde von dort an nicht mehr gesehen.

Haus, Bezirk Liezen. Seit 22. Juni 2021 wird ein 81-Jähriger aus Haus im Ennstal vermisst, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Mann verließ seine Wohnadresse in Richtung Hauser Kaibling und wurde von dort an nicht mehr gesehen.

Der Pensionist unternahm am 22. Juni 2021 eine Wanderung auf den Hauser Kaibling. Nachdem der 81-Jährige von der Wanderung zurückkehrte, brach er noch am selben Abend erneut in Richtung Hauser Kaibling auf. Seitdem gilt der Mann als vermisst. Etliche Suchaktionen, bei denen Polizeihubschrauber, Polizeihundestaffeln, Berg- und Wasserrettung sowie die Feuerwehr im Einsatz waren, verliefen negativ. Das Bezirksgericht Schladming ordnete nun eine Lichtbildveröffentlichung an. Durch die Veröffentlichung erhofft sich das Landeskriminalamt Steiermark (Fahndung) neue Hinweise und mögliche Zeugen zu ermitteln.

© LPD ST

Personenbeschreibung

Bei dem 81-Jährigen handelt es sich um einen „bergaffinen Wanderer“ welcher die Wanderung von seinem Wohnort auf den Hauser Kaibling regelmäßig absolvierte.

Der Abgängige ist 160 cm groß und ca. 80 Kilo schwer. Am 22. Juni 2021 trug der Mann eine kurze, graue Hose, ein dunkles T-Shirt, eine leichte kurzärmelige Oberjacke und eine grau/schwarze Schirmmütze. Ebenfalls hatte der Pensionist zwei Wanderstöcke mit.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter der 059133/60 3333 erbeten.