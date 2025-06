Wiener (18) stürzt 200 Meter in den Tod

Ein 18-jähriger Wiener ist am Samstag bei einem tragischen Kletterunfall im Bereich des „Erzherzog-Johann-Klettersteigs“ ums Leben gekommen. Zwei Freunde, die ihn begleiteten, blieben unverletzt.

Die drei Jugendlichen unternahmen gemeinsam eine Klettertour im Gemeindegebiet von Eisenerz. Nach der erfolgreichen Begehung des Klettersteigs traten sie gegen 14:30 Uhr den Abstieg über den markierten und teilweise gesicherten Weg in Richtung Leopoldsteinersee an. Im Bereich einer steilen Querung dürfte der 18-Jährige auf losem Schotter ausgerutscht sein und stürzte in der Folge etwa 200 Meter in eine felsdurchsetzte Rinne ab.

Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte konnte die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 17 nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Seine beiden Freunde wurden von der Bergrettung ins Tal begleitet und dort vom Kriseninterventionsteam betreut, bevor sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

Die Bergung des Verunglückten erfolgte mit Unterstützung des Polizeihubschraubers in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Eisenerz. Zwei Alpinpolizisten nahmen direkt an der Unfallstelle die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks auf. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.