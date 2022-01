Streit um Impfpflicht

Rund um die geplante Corona-Impfpflicht ab Februar spalten sich die Geister.

Österreich. Die neue Omikron-Variante erhitzte eine große Diskussion rund um die geplante Corona-Impfpflicht ab Februar: Der Epidemiologe Gerald Gartlehner meinte etwa, dass man die Impfpflicht überdenken müsse, da nach der Omikron-­Welle ein stärkeres Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung vorhanden sein werde. Auch die Sozialpartner übten in diesem Zusammenhang ­Kritik:

Rechtseingriff. Sie mahnten die Regierung zu beobachten, ob der mit der Impfpflicht verbundene Grundrechtseingriff angesichts von Omikron noch verhältnismäßig ist, „oder ob das Ziel auch mit gelinderen Mitteln erreicht werden kann“.



Infektionsschutz. Der größte Kritikpunkt vieler: Die Impfung schütze fast gar nicht vor einer Omikron-Infektion, so auch FPÖ-Chef Herbert Kickl. Für ihn sei die Impfpflicht weder rechtlich noch medizinisch haltbar. Er schoss gegen das „eiserne Festhalten“ an Nehammers „Impfzwang“. Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist die Impfpflicht dennoch „aus heutiger Sicht sinnvoll“, wie sie am Mittwochabend in einem TV-Interview erklärte.



Lesen Sie den ganzen Artikel mit Ihrem oe24plus-Abo!