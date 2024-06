Substi-Keilerei mit Messer vor Wiener Apotheke

Lautstark stritt sich ein Paar mit einem 46-Jähigen Montagmorgen in einer Apotheke in Hernals um ihr Drogenersatzmittel. Als die drei nach draußen gingen, eskalierte die Auseinandersetzung und eine Frau griff zum Messer.

Wien. Während des Streifendienstes wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring auf drei Gestalten aufmerksam, die am Montag um 8.30 Uhr eine unüberhörbare Meinungsverschiedenheit vor einer Apotheke in der Hernalser Hauptrstraße austrugen.

Frau bedrohte Türken mit Messer

Das Paar - eine 39-jährige Serbin und ein 41-jähriger Einheimischer - soll schon in der Apotheke mit einem 46-jährigen in Streit geraten sein. Die drei Drogenabhängigen stritten sich um das restliche Substitol. Auf offener Straße kam es dann zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Als sie voneinander abließen, zückte die Tatverdächtige ein Klappmesser und bedrohte damit den Widersacher, einen Türken. Er wurde beim Vorfall nicht verletzt. Die bereits vor Ort gewesene Polizei nahm die 39-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung fest und stellte das Messer sicher. In der Einvernahme zeigte sie sich geständig. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts der versuchten gegenseitigen Körperverletzung angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.