Suchaktion nach Bewaffnetem: Mann tot aufgefunden

St. Georgen /Längsee. Ein 56-jähriger Kärntner, nach dem am Mittwoch mittels groß angelegter Suchaktion der Polizei gefahndet worden war, ist am Abend tot aufgefunden worden. Der Mann hatte in einem Waldstück im Bezirk St. Veit an der Glan Suizid begangen, teilte die Polizei mit.

Der Mann stand in Verdacht, ein "Strafrechtsdelikt mit möglicherweise sexuellem Inhalt" begangen zu haben, hatte die Polizei bestätigt. Die groß angelegte Suchaktion fand im Bereich der Burg Hochosterwitz statt. Details zu den Vorwürfen wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.