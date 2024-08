Swift-Absage - US-Botschafterin: "Sehr harte Entscheidung"

US-Botschafterin Victoria Kennedy hat den Fans von Taylor Swift nach der Absage der drei Konzerte in Wien Trost zugesprochen

"Ich spüre euren Kummer wegen der Absagen", schrieb Kennedy am Donnerstag auf X. "Ich bin mir sicher, dass es eine sehr harte Entscheidung war, aber die Sicherheit steht über allem", so die US-Missionschefin in Wien.

Über Behörden

"Wir schätzen die harte Arbeit der österreichischen Behörden", fügte die Parteifreundin von US-Präsident Joe Biden hinzu.

Zitiert Song

Kennedy äußerte sich nicht über einen möglichen Beitrag der US-Sicherheitsbehörden, der am Mittwoch zum Auffliegen der mutmaßlichen Terroristen in Ternitz geführt hatte. In Anspielung auf eine Liedzeile aus dem Song "Bejeweled" ("When I walk in the room I can make the whole place shimmer") rief Kennedy die "Swifties" auf: "Schimmert weiterhin und bleibt sicher und gesund. Wir werden nicht zulassen, dass der Hass siegt."