Telefonbetrug: Polizei warnt jetzt Personen mit DIESEM Vornamen

Die Landespolizeidirektion Tirol warnt derzeit vor einer Betrugswelle durch ''falsche Polizisten''. Bei der Betrugsmasche geben sich die Täter als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld herauszulocken.

Tirol. Am Mittwoch veröffentlichte die Landepolizeidirektion Tirol in einer Sondermeldung eine Warnung vor einer Anruf-Betrugswelle. Derzeit komme es zu Betrugsanrufen im Bezirk/Bereich Innsbruck und Innsbruck-Land.

"Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen", so die Landespolizeidirektion in einer Warnmeldung.

Bei den Anrufen würden derzeit vorwiegend Frauen mit dem Vornamen "Getraud" angerufen.