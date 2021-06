Konkurs angemeldet

Die Restaurantkette TGI Fridays meldet Konkurs an. Dem Steak- und Burgerrestaurant droht die baldige Schließung.

Das bekannte Steak- und Burgerlokal in Wien am Schubertring meldet Insolvenz an. Das Lokal in der Innenstadt ist pleite. Betroffen von der Schließung sind rund 36 Mitarbeiter.

Schließung?

Ob die überschuldete Restaurantkette ihre Pforten schließen muss, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Vorher wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet, das Personalreduktion und diverse Marketingmaßnahmen vorsieht. Ob der Antrag stattgegeben wird, entscheidet sich am Donnerstag.

1.000 TGIF-Restaurants weltweit

Die Kette betreibt knapp über 1000 Restaurants in mehr als 60 Ländern. Die erste Filiale wurde 1965 eröffnet.