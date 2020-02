Der Bub, der Arbeitshandschuhe trug, geriet mit der linken Hand unter den Spaltkeil einer Holzspaltmaschine, als er seinem Vater bei der Arbeit half.

Kufstein. Ein zwölfjähriger Bub hat sich am Samstagmittag in Erl (Bezirk Kufstein) beim Holzspalten schwer an der Hand verletzt. Laut Polizei wurde ein Finger abgetrennt, zwei vermutlich sehr schwer gequetscht. Der Bub, der Arbeitshandschuhe trug, geriet mit der linken Hand unter den Spaltkeil einer Holzspaltmaschine, als er seinem Vater bei der Arbeit half.

Der Vater des Buben bediente die Maschine, der Zwölfjährige hielt das Brennholz, als das Unglück passierte. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau (Deutschland) geflogen.