24-Jähriger bei Autounfall in Tirol verstorben

24-jähriger verstarb bei einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW.

Ein 24-Jähriger ist Mittwochfrüh in Wörgl nach einem Verkehrsunfall verstorben. Der junge Mann geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn der Loferer Bundesstraße und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der 27-jährige Lkw-Fahrer und der 24-Jährige wurden beide in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Letzterer verstarb noch an der Unfallstelle, der 27-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.