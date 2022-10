30-Jähriger stirbt bei Horror-Crash im Arlbergtunnel

Der 30-jährige Lenker eines Klein-LKWs geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Sattelschlepper. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zu einem schrecklichen Frontal-Crash kam es am Dienstagnachmittag im Arlbergtunnel. AUs bisher unbekannter Ursache geriet der Lenker eines Klein-LKWs über die doppelte Sperrlinie auf die gegnerische Fahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Sattelschlepper. Dabei wurde sein Kleinlastwagen nach rechts gegen die Tunnelwand geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 30-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle – es wurde eine Obduktion angeordnet. Der Lenker des entgegenkommenden Sattelzuges wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Der Arlbergtunnel blieb am Dienstag fast vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.