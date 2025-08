37-Jähriger nach Lift-Schacht-Explosion im Krankenhaus

Ein 37-Jähriger hat Dienstagnachmittag bei Wartungsarbeiten im Liftschacht eines Personenaufzugs in einem Mehrparteienhaus in Kufstein in Tirol durch eine Verpuffung schwere Verletzungen und Verbrennungen erlitten.

Der Mann konnte den Liftschacht noch eigenständig verlassen, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde der Österreicher zunächst in das Krankenhaus Kufstein und schließlich in die Unfallklinik Murnau nach Bayern gebracht. Laut einem Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" hatte der Mann mit einem hochempfindlichen Rostlöser gearbeitet und diesen "ausdampfen" lassen. Als er wenig später eine Bohrmaschine in Betrieb nahm, sei es zur Verpuffung gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein stand mit 20 Mann im Einsatz. Es kam zu keinem Brand, die Einsatzkräfte hätten den betroffenen Bereich im Schacht aber mit Schaum abgedeckt, um eine Rückzündung zu vermeiden, hieß es.