57-Jähriger seit mehr als zwei Wochen vermisst

Die bisherige Suche blieb ergebnislos.

Nassereith. Ein 57-Jähriger wird seit 18. Oktober nach einer Bergtour in Nassereith (Bezirk Imst) vermisst. Bei bisherigen Suchaktionen konnte man den Österreicher nicht finden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann war am 17. Oktober auf den Loreakopf in den Lechtaler Alpen gewandert. Weil das Wetter schlecht war, musste er die Wanderung abbrechen. Er dürfte am darauffolgenden Tag einen erneuten Versuch unternommen haben.

Laut Polizei könnte der 57-Jährige zwischen Loreakopf, Roter Stein und Kreuzjoch unterwegs gewesen sein. Sein Auto wurde am Parkplatz eines Hotels an der Fernpassbundesstraße entdeckt. Die Polizeiinspektion Nassereith bat um Hinweise.