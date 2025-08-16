Alles zu oe24VIP
E-BIke
© Getty

Unfall in Tirol

75-Jähriger stürzt mit E-Bike – tot

16.08.25, 09:44
Ein 75-jähriger Italiener verunglückte auf dem Drautalradweg in Osttirol tödlich.

Tirol. Am Freitag ereignete sich auf dem Drautalradweg bei Assling ein tödlicher Unfall. Ein 75-jähriger Italiener war gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike von Mittewald Richtung Lienz unterwegs, während seine Lebenspartnerin vor ihm fuhr. Der Mann war mit Straßenbekleidung bekleidet und trug keinen Fahrradhelm. Etwa zwei Kilometer nach dem Fußballplatz Thal kam er aus bislang ungeklärter Ursache vom Radweg ab und stürzte über eine Böschung hinab in Richtung der Drau. Als seine Partnerin bemerkte, dass er nicht mehr hinter ihr fuhr, drehte sie um und fand ihn schwer verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Assling barg den Mann mit einer Trage und Seilen aus dem unwegsamen Gelände. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Dort verstarb er dann an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

