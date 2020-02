Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Tirol

Ein Verkehrsunfall hat Mittwochfrüh auf der Seefelder Bundesstraße in Reith bei Seefeld (Bezirk Innsbruck Land) drei Verletzte gefordert.

Reith bei Seefeld. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland geriet ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen einen entgegenkommenden Lkw eines 41-jährigen Türken. Anschließend drehte sich der Pkw abermals und prallte gegen das Auto eines 24-Jährigen. Letzterer war hinter dem Lkw unterwegs. Bei dem Unfall wurden laut Polizei der 24-Jährige, dessen 58-jährige Beifahrerin sowie der 27-jährige Deutsche verletzt. Die 58-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, die beiden anderen begaben sich selbstständig in Krankenhaus.

Am Pkw der 24-jährigen Deutschen entstand Totalschaden, am Lkw und am zweiten Auto schwerer Sachschaden. Die Seefelder Bundesstraße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt. Für Pkw wurde eine Umleitung eingerichtet.