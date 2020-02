Slowene stürzte mit Quad in Bach: Tot

Ein 44-jähriger Slowene ist am Dienstag im Skigebiet St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit einem Quad über den Pistenrand hinaus geraten und in einen Bachgraben gestürzt.

Oberndorf/St. Johann in Tirol. Der Mitarbeiter der Bergbahnen zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Stürzte in Bachgraben Der Slowene war gegen 9.20 Uhr mit seinem Quad in Richtung Talstation der Gondelbahn Bauernpenzing in Oberndorf unterwegs und kontrollierte dabei die Pisten und die Absicherungen. Auf Höhe der Dükatkapelle kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte in den Bachgraben. Ein Skifahrer entdeckte ihn kurze Zeit später und alarmierte die Rettungskräfte.



Pistenretter konnten den 44-Jährigen rasch bergen. Für den Slowenen kam aber jede Hilfe zu spät. Erste Erhebungen der Alpinpolizei ergaben keinen Hinweis auf Fremdverschulden, hieß es seitens der Exekutive. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Leichnams und die Sicherstellung des Quads an.