Taxiräuber gefasst, weil er noch eine rauchte

Zu dem eher dümmlichen Coup kam es am Sonntagnachmittag in Wörgl. Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel stieg gegen 14.30 Uhr am Bahnhof Wörgl in ein Taxi und ließ sich in die Bahnhofstraße fahren. Anstatt zu bezahlen, zog der Fahrgast beim Aussteigen aber plötzlich eine Pistole.

„Der Typ zielte mit der Waffe auf meine Brust und meinen Kopf und verlangte meine Geldtasche. Ich gab ihm 50 Euro. Danach hat er sich ­neben dem Taxi auf die Straße hingehockt und sich eine ­Zigarette angezündet. In der Zwischenzeit habe ich die Polizei alarmiert“, sagte der 28-jährige Taxifahrer Stefan N.

Täter geständig: Anzeige wegen schweren Raubes

Wenig später ergriff der ­Tiroler die Flucht, doch der 28-Jährige hatte bereits ein Foto von ihm gemacht. Dadurch konnten die Beamten den Flüchtigen identifizieren – und festnehmen.

Bei der Vernehmung gab der 55-Jährige an, er habe den Taxler aus Geldnot überfallen. Stefan N. wurde bei dem Überfall nicht verletzt, er kam mit ­einem Schrecken davon. Der „Fahrgast“ wurde wegen schweren Raubes angezeigt. (sia)