Arlberg-Mautstelle Blickrichtung zum Tunnel
© Wikipedia

Umleitung über Pass

Arlberg-Straßentunnel ist wegen Großübung am Samstag gesperrt

24.10.25, 10:23
 Asfinag rechnet trotz Herbstferienbeginns nicht mit Behinderungen.

Vbg./Tirol. Der Arlberg-Straßentunnel auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Vorarlberg und Tirol wird am Samstagnachmittag wegen einer großen Einsatzübung gesperrt. Die Sperre für den gesamten Verkehr ist von 15.00 bis 23.00 Uhr anberaumt, der Verkehr wird über den Arlbergpass umgeleitet, teilten die Asfinag und die ÖBB in einer gemeinsamen Aussendung mit. Trotz des Herbstferienbeginns rechne man nicht mit Behinderungen, so Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl.

Einsatzübung so realistisch wie möglich
© ASFINAG

Übungsszenario ist ein Verkehrsunfall im Straßentunnel. Ebenfalls eingebunden sind die ÖBB bzw. der Arlberg-Bahntunnel, denn im Rettungskonzept ist vorgesehen, dass im Ernstfall eine Evakuierung über den jeweils nicht betroffenen Tunnel erfolgt. Genauere Informationen gebe man nicht bekannt, um den Übungscharakter für die über 400 Mitwirkenden - Einsatzkräfte und Behörden aus beiden Bundesländern sowie Mitarbeitende der Asfinag und der ÖBB - nicht zu gefährden. Der Bahntunnel ist aktuell noch bis 2. November für Sanierungsarbeiten gesperrt.

Behinderungen seien nicht zu erwarten, so Holzedl auf Nachfrage in Bezug auf möglichen Mehrverkehr zu Beginn der Herbstferien. Die Übung müsse vor dem Winter durchgeführt werden und laut den Verkehrszahlen der Asfinag sollten ab 15.00 Uhr nicht mehr so viele Fahrzeuge unterwegs sein.

