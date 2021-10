Auto-Lenker überfährt Luchs und begeht Fahrerflucht

Das Tier, das von einer Milizstreife entdeckt worden war, wurde für Untersuchungen zur AGES nach Innsbruck gebracht.

Fließ Auf der Reschenstraße (B180) im Gemeindegebiet von Fließ im Tiroler Bezirk Landeck ist in der Nacht auf Freitag ein Luchs überfahren aufgefunden worden. Das Tier, das von einer Milizstreife entdeckt worden war, wurde für Untersuchungen zur AGES nach Innsbruck gebracht, informierte das Land. Der Fahrzeuglenker, der mit dem Luchs kollidierte, beging laut Polizei Fahrerflucht. Im Bezirk Landeck gab es in den vergangenen Jahren mehrmals Nachweise von Luchsen, hieß es.

Der erste Luchs in Tirol war im Jahr 2016 ebenfalls in Fließ anhand eines Fotos nachgewiesen worden. Erstmals anhand eines Rehrisses genetisch nachgewiesen wurde ein Luchs dann im heurigen Jänner in Weißenbach im Außerfern. Im Juni dieses Jahres wurde zudem laut Land ein Luchs in Trins, ein weiterer im September in Nauders fotografiert.

Nutztierrisse von Luchsen in Tirol seien keine bekannt. Die im Bundesland nachgewiesenen Tiere würden - soweit bestimmbar - bisher alle von der Luchspopulation in der Nordostschweiz stammen.