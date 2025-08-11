Alles zu oe24VIP
Hacker
© Getty Images / oe24

Online-Betrug

Bankdaten manipuliert - Tiroler Firma um hohen Betrag betrogen

11.08.25, 17:56
Eine Firma mit Sitz im Tiroler Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) ist Opfer eines groß angelegten Online-Betrugs geworden. 

Ein bisher unbekannter Täter hatte die Bankdaten von mehreren Rechnungen eines Kunden der Firma manipuliert, wodurch letzterer die Rechnungsbeträge auf ein ausländisches Konto des Betrügers anstatt auf das Konto des Unternehmens überwies. Die Schadenssumme belief sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Der Betrug war erst nachträglich durch Mahnschreiben der Firma und entsprechende Kontaktaufnahme seitens des Kunden bemerkt worden, berichtete die Polizei am Montag. Er ging im Zeitraum von 16. Juni bis 30. Juni vonstatten. Die Ermittlungen waren im Gange.

