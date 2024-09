Bank-Überfall in Innsbruck: Coup ohne Beute

Schon wieder! Ein oder mehrere Täter überfielen Dienstagvormittag eine Bankfiliale im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Sehr überlegt war der Coup aber nicht. In der Filiale gibt es nur Automaten, keine Kassa, kein Bargeld...

Tirol. Die Serie geht weiter: Erneut kam es in Tirol zu einem Banküberfall. Dienstag gegen 9.45 Uhr wurde die Sparkassen-Filiale am Innsbrucker Mitterweg überfallen. Exekutivkräfte samt Spurensicherung befanden sich an Ort und Stelle, sowohl im Nahbereich als auch im gesamten Stadtgebiet wurde eine Alarmfahndung nach dem Trottel-Räuber ausgelöst, der so schlecht informiert war, dass er nicht wusste, dass er eine bargeldlose Filiale aufsuchen würde.

In Tirol, und dabei vor allem in Innsbruck, hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Erst am vergangenen Freitag wurde ein 42-Jähriger Slowake nach einem bewaffneten Banküberfall ein paar Tage zuvor in Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ausfindig gemacht.