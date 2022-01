Bereits mehr als 100 Skilehrer mit Corona angesteckt

Derzeit liegen für mehr als 100 Skilehrer positive Corona-Tests vor.

Tirol. In Tirol gibt es derzeit gleich mehrere Corona-Cluster um Skilehrer. Nach Kirchberg (23 Infizierte), St. Anton am Arlberg (17 Infizierte), gibt es jetzt auch positive Corona-Testergebnisse bei Skilehrern in Gerlos, Schwendau und Finkenberg.

Auch in den Skischulen in Mayrhofen soll es bereits mehrere Corona-Fälle geben. Dort finden die Kurse noch statt, weil bisher nur zwei Lehrer positiv getestet sind. Da manche dort noch auf ihr Ergebnis warten, könnte sich die Fallzahl auch dort noch verändern.

Insgesamt steigen die Skilehrer-Fälle in Tirol damit auf über 100, wie es in einem Medienbericht heißt.

Ausländische Skilehrer boostern

Um der Entwicklung entgegenzutreten, will das Land vor allem ausländische Skilehrer boostern. Denn viele von ihnen hätten noch nicht die dritte Impfung erhalten, hieß es in einer Aussendung. Man habe sich bezüglich der geplanten Maßnahme mit dem Tiroler Landesskilehrerverband abgestimmt, wurde betont.

Das Angebot soll seitens des Skilehrerverbandes nochmals explizit an die Skischulen kommuniziert werden. Zudem wollen die Verantwortliche auch beim Testen in die Offensive gehen: Es sei über den Landesskilehrerverband an alle Skischulen die dringende Empfehlung ausgegeben worden, für alle Skilehrerinnen und Skilehrer 2Gplus umzusetzen. Dies bedeute, dass alle Skilehrer ab sofort regelmäßig mehrmals wöchentlich getestet werden sollen.