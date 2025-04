Betrugswelle: Polizei warnt jetzt Bürger

Die LPD Tirol warnt derzeit vor einer Anrufs-Betrugswelle. Betrüger geben sich dabei als Polizisten oder Kriminalbeamte aus.

Tirol. Aktuell kommt es auch im Bezirk Kufstein zu Betrugsanrufen, warnt die LPD Tirol die Bevölkerung. Dabei geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. "Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen", so die Tiroler Polizei in einer Warnmitteilung.

So erkennt man die Telefon-Betrüger

Die LPD veröffentlichte einen Leitfaden, wie man die Betrüger am Telefon von echten Polizisten unterscheiden kann:

"Die echte Polizei ruft Sie nicht an und …

… fordert Geld von Ihnen!

… erkundigt sich über Ihr Vermögen!

… möchte Ihr Vermögen sicherstellen!

Die echte Polizei kommt nicht zu Ihnen nach Hause, um Ihr Vermögen mitzunehmen!", erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Tirol.

Polizei-Hinweis: Worauf müssen Sie noch achten?

Die Betrüger sagen am Telefon, dass ein "Polizist" in Zivilkleidung diese Wertsachen etc. abholt. Mit psychologischen Tricks ziehen die Betrüger das Telefonat in die Länge und versuchen Sie zu verwirren. Die Betrüger ersuchen um strengste Geheimhaltung des Telefonats und weisen an, es nicht zu beenden, um durchgehend in der Leitung zu bleiben.

Einige Lügengeschichten

Die Polizei veröffentlichte auch einige Lügengeschichten der Betrüger als Beispiele:

"Eine nah verwandte Person ist in einen Verkehrsunfall verwickelt und befindet sich in Haft. Sie müssen nun eine Kaution bezahlen."

"Die Polizei hat Einbrecher oder Räuber im Umfeld festgenommen und zum Schutz soll nun Ihr Vermögen/Geld durch die Polizei mitgenommen/aufbewahrt werden."

"Bankangestellte sind in kriminelle Machenschaften verwickelt. Sie sollen Bargeld am Bankschalter beheben und der Polizei zur Sicherung von Fingerabdrücken geben."

So schützen Sie sich vor "falschen Polizisten"

Vorsicht bei unbekannten Anrufern!

Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten oder Freunden!

Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie auf!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

Kontaktieren Sie die Notrufnummer 133 und fragen Sie, ob es diesen Polizisten wirklich gibt!

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst!

Die LPD rät: "Sprechen Sie mit ihrer Familie über diese falschen Polizisten. Vor allem ältere Generationen sind betroffen!"