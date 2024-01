Betrunkener Urlauber attackierte Nachtportier

52-Jähriger erlitt eine Rissquetschwunde im Kopfbereich

Ein 32-jähriger Urlauber hat Samstagfrüh in St. Anton am Arlberg einen Nachtportier attackiert und in weiterer Folge in einem Haftraum randaliert. Zunächst ging der stark alkoholisierte US-Amerikaner vor einem Hoteleingang auf den Portier los und fügte ihm eine Rissquetschwunde im Kopfbereich zu. Nach seiner Festnahme versuchte der 32-Jährige den Haftraum der Polizeiinspektion mit Spülwasser aus der Toilette unter Wasser zu setzen. Der Mann wird angezeigt.

Nach Angaben der Polizei trug sich die Attacke gegen den 52-jährigen Nachtportier gegen 2.30 Uhr zu. In weiterer Folge setzte sich der 32-Jährige in Richtung der Talstation der Galzigbahn ab. Er wurde im Zuge einer Fahndung angehalten und aufgrund seines aggressiven Verhaltens festgenommen. Auf der Polizeiinspektion randalierte der Mann im Haftraum und beschäftigte die Beamten mit seinem Überschwemmungsversuch.