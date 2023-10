Arlbergtunnel ab Freitag endlich wieder offen

Gleich nach der Wintersaison wird der Tunnel für weitere sechs Monate gesperrt.

Tirol. Freie Fahrt heißt es ab Freitag wieder im Arlbergtunnel. Die erste Phase der umfassenden Sanierung ist nach sechs monatiger Sperre abgeschlossen, bis jetzt verliefen die Arbeiten nach Plan, heißt es von der ASFINAG. Der Fokus der Bauarbeiten lag vor allem in der Erneuerung der knapp 50 Jahre alten Betonfahrbahn. Diese wurde jetzt auf der Tiroler Seite des Tunnels erneuert, außerdem wurde der Tunnel neu beschichtet.

Für die ASFINAG ist klar: Alle Verkehrsteilnehmer werden den Unterschied zwischen der alten und der neuen Fahrbahn erkennen, denn die Vorarlberger Seite ist erst nächstes Jahr an der Reihe. Die neue Fahrbahn ist heller, sie wurde mit einer helleren Gesteinsart vermischt, damit die Abstrahlwirkung von Licht im Tunnel verbessert wird. Der neue Fahrbahnbelag hilft so, mehr als 200.000 Kilowattstunden pro Jahr an Strom für die Beleuchtung zu sparen, außerdem ist das subjektive Sicherheitsgefühl bei Verkehrsteilnehmern durch mehr Helligkeit höher.

Nach der Wintersaison folgt gleich nach Ostern die nächste Sanierungsphase: Es folgen die Arbeiten auf der Vorarlberger Seite. Zudem investiert die ASFINAG 30 Millionen Euro in die Erneuerung der Mautstelle St. Jakob.