Damit hätten die beiden Kriminellen wohl nicht gerechnet. Nachdem sie einen teuren Fernseher geklaut hatten, war dieser plötzlich weg.

Den Coup hatten die beiden Tatverdächtigen in der Nacht auf Dienstag geplant. Sie klauten einen Fernseher im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages aus den Büros einer Innsbrucker Verlagsfirma und stellten ihn in der Nähe des Gebäudes am Straßenrand ab. Um Hilfe beim Weitertransport des Elektrogerätes zu holen, ließen sie das TV-Gerät kurz alleine stehen. Ein Fehler!

Italiener sah das teure Stück

Denn den teuren Fernseher am Straßenrand fiel einem 50-jährigen Autolenker auf, der gerade zufällig an dem Tatort vorbeifuhr. Der Italiener nahm das bereits gestohlene Diebesgut einfach mit.

Ein Mitarbeiter der Verlagsfirma erstattet am nächsten Tag Anzeige. Mittlerweile konnte die Polizei einen 46-jährigen ungarischen Staatsangehörigen ermitteln, der gemeinsam mit einem bislang unbekannten Täter das Gerät ursprünglich geklaut hatte. Der Fernseher konnte an der Wohnadresse des Italieners in dessen Kellerabteil sichergestellt werden. Die beiden Herren wurden angezeigt.