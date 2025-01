Faustschlag und Fußtritte: 21-Jähriger nach Schlägerei schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag im Zuge einer Auseinandersetzung am Innsbrucker Landhausplatz von einem 23-Jährigen attackiert und schwer am Kopf verletzt worden.

Dem jungen Mann wurde laut eigenen Angaben mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend trat der 23-Jährige dem am Boden Liegenden mit dem Fuß ins Gesicht. Migrations-Stopp: CDU-Merz weist AfD-Weidel ab

Mobbing: Disziplinaranzeige gegen oberösterreichischen Polizisten

Kind und Passant erstochen - Afghane kommt in die Psychiatrie Der 21-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesichtsbereich, teilte die Polizei mit. Die näheren Hintergründe der Tat waren vorerst unklar, die Ermittlungen zur Ausforschung des Verdächtigen im Gange. Bei Opfer wie Täter handelte es sich um österreichische Staatsbürger, hieß es.