Frau (85) stirbt bei Bauernhof-Brand

Bei einem Brand eines Bauernhofs in Obernberg am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) ist am frühen Samstagvormittag eine 85-Jährige ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Küche im Bereich des Holzofens aus. Es entwickelte sich starker Rauch, dem die Frau zum Opfer fiel. Ein 87-Jähriger war hingegen in der Lage, sich selbst aus dem Objekt zu retten. Ein Übergreifen der Flammen auf den Holzteil des Gebäudes wurde von der Feuerwehr verhindert. Papst Leo XIV. wird jetzt Bischof

Russen-Rubel rollt nicht mehr: Bank sperrt Gerhard Schröder das Konto

Russen greifen erneut Kiew an: Mindestens neun Tote Starke Rauchentwicklung am Bauernhof Die Einsatzkräfte waren gegen 8.50 Uhr verständigt worden, Anrufer berichteten über eine starke Rauchentwicklung am Bauernhof. Mehr als 50 Helfer der Feuerwehren Obernberg, Gries und Steinach am Brenner rückten aus, das Gebäude war aber nur noch von Atemschutztrupps zu betreten. Die 85-Jährige wurde leblos aufgefunden und geborgen, ein Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor Mittag an. Der am Objekt entstandene Schaden ließ sich vorerst nicht beziffern. Klärung der Todesursache Die Polizei schloss eine vorsätzlich begangene Tat oder einen technischen Defekt als Brandursache aus. Das Landeskriminalamt Tirol führt die weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.