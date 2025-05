Papst Leo XIV. wird jetzt Bischof

Papst Leo XIV. nimmt am Sonntag um 17.00 Uhr seine Bischofskirche in Rom in Besitz. Geplant ist laut Kathpress ein feierlicher Gottesdienst in der Lateranbasilika, in dessen Verlauf er auf dem römischen Bischofssitz Platz nimmt.

Die Lateranbasilika und der dazugehörige Palast waren bis ins 14. Jahrhundert der Hauptsitz der Päpste in Rom.

Papst spendete Obdachlosen 5.000 Croissants

Vor dem Gottesdienst trifft der neue Papst den Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, am Fuße des Kapitolshügels im Stadtzentrum. Am Abend (19.00 Uhr) will er das Grab seines Vorgängers Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen und dort beten. Religiöse Feierlichkeiten zum Amtsantritt Mit den Gottesdiensten am Sonntagnachmittag enden die religiösen Feierlichkeiten zum Amtsantritt des Papstes. Leo XIV. wurde am 8. Mai als erster US-Amerikaner zum Oberhaupt der römisch-katholischen gewählt. Sein aus Argentinien stammender Vorgänger Franziskus war am 21. April im Vatikan gestorben.