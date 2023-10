Grausamer Fund: Hirsche in Tirol enthauptet

Ein Unbekannter hat den zwei Tieren die Köpfe abgetrennt und diese samt Geweih geklaut.

Einen schrecklichen Fund musste ein Jäger am Samstag in Schattwald in Tirol ungefähr 20 Meter oberhalb der Straßenböschung zur Tannheimer Straße machen. Dort lagen zwei Hirsch-Kadaver, deren Köpfe allerdings fehlten.

Tiere wurden fachmännisch enthauptet

Die Tiere dürften im Zuge eines Revier- beziehungsweise Brunftkampfes gestorben sein. Ein Unbekannter hatte sie danach entdeckt und sie fachmännisch enthauptet. Von den Köpfen samt Geweih fehlt bisher jede Spur, der oder die Täter dürften sie als Trophäen verwenden.

Nur die Körper der Tiere wurden zurückgelassen. Für den Jagdpächter entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0591337153.