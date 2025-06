Großbrand in Osttirol: Schulen bleiben offen, aber schulfrei

Der Großbrand bei einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant hält Osttirol weiter in Atem. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Schulpflicht in mehreren Gemeinden aufgehoben – Betreuung ist dennoch möglich.

Der Brand in einer Recycling-Anlage bei Nußdorf-Debant ist weiter nicht gelöscht. Über 500 Einsatzkräfte sind vor Ort, neun wurden medizinisch versorgt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Schulpflicht in mehreren Gemeinden aufgehoben. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet, Eltern können selbst entscheiden. Veranstaltungen im Freien sind nicht empfohlen.