"Noch nie gesehen" - Ski-Party läuft völlig aus dem Ruder

Eine Feier in Südtirol ist völlig eskaliert. Viele Jugendliche lagen wie "Alk-Leichen" einfach am Boden.

Eine Feier zum Ende der Skisaison endete am Samstagnachmittag im Skigebiet Reinswald in Südtirol mit einem Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte. Gleich acht Personen mussten stark alkoholisiert ins Krankenhaus in Bozen eingeliefert werden.

© FF Reinswald ×

„So etwas habe ich noch nie gesehen. Es lagen viele Jugendliche einfach auf dem Boden“, wird ein Sanitäter in der Zeitung „Alto Adige“ zitiert. Demnach lief die Feier mit hunderten Jugendlichen völlig aus dem Ruder, insgesamt elf Personen mussten versorgt werden, darunter auch ein Schwerverletzter. Im Einsatz war unter anderem auch ein Notarzthubschrauber.

© FF Reinswald ×

Die italienische Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird, ob die Veranstalter in Südtirol unzureichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Im Verdacht steht auch, dass alkoholische Getränke an Unter-16-Jährige ausgeschenkt wurden. Zudem sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein.