Anmelden für die kostenlose Wiener Lernhilfe

Ab sofort können sich Wiener Familien wieder für die kostenlose Wiener Lernhilfe anmelden. Rund 1.300 Lernhilfekurse für bis zu 13.000 Schüler starten am 9. Februar und bieten gezielte Unterstützung in Deutsch, Mathematik und Englisch – direkt an Schulen, an VHS-Standorten oder online.

as bewährte Bildungsangebot umfasst rund 1.300 kostenlose Lernhilfekurse für Schüler*innen der Volksschule sowie der Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe und Mittelschule). Ziel ist es, Lernstoff zu festigen, Wissenslücken zu schließen und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu fördern. Die Kurse beginnen am 9. Februar 2026 und werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch sowie Deutsch Start angeboten – letzteres speziell für Kinder und Jugendliche, die neu Deutsch lernen.

Wiener Lernhilfe: Ein Bildungsangebot mit nachweislicher Wirkung

Seit dem Jahr 2015 unterstützt die Wiener Lernhilfe Kinder und Familien dort, wo Hilfe besonders gebraucht wird. Eine 2025 durchgeführte Evaluierung bestätigt den Erfolg des Konzepts eindrucksvoll: Rund 70 Prozent der teilnehmenden Schüler*innen verbessern ihre Noten, gewinnen an Motivation und Selbstvertrauen. 65 Prozent trauen sich im Unterricht mehr zu, 60 Prozent gehen entspannter in Schularbeiten, und fast jede*r Zweite schließt in der Lernhilfe neue Freundschaften.

„Die Wiener Lernhilfe wirkt. Sie entlastet Familien finanziell und emotional und leistet einen entscheidenden Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Auch VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger unterstreicht die Bedeutung des kostenlosen Angebots:

„Private Nachhilfe ist für viele Familien nicht leistbar. Die Wiener Lernhilfe zeigt, wie Bildung für alle zugänglich gemacht werden kann – und das mit messbarem Erfolg.“

Das Kursangebot im Überblick

Über 1.100 Kurse für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1

Für rund 11.000 Schüler*innen im Alter von 10 bis 14 Jahren stehen mehr als 1.100 Lernhilfekurse zur Verfügung.

Davon finden 1.000 Kurse direkt an über 120 Wiener Schulen statt. Die wöchentlichen Einheiten (zwei Unterrichtsstunden) begleiten Schüler*innen kontinuierlich während des Semesters. Ergänzend gibt es rund 100 Online-Kurse, die flexibel genutzt werden können.

Lernhilfe für Volksschulkinder

Auch für jüngere Schüler*innen gibt es Unterstützung: Rund 180 Kurse mit bis zu 1.800 Plätzen richten sich an Volksschulkinder. Im Mittelpunkt stehen spielerisches Lernen, Freude am Unterricht und eine altersgerechte Vermittlung der Inhalte. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden überwiegend an VHS-Standorten statt.

Kurse für Familien: Schule besser verstehen

Für Familien, die neu in Österreich sind, bietet die Wiener Lernhilfe das Programm „Schule verstehen – Deutsch und mehr“ an. In rund 20 Kursen mit etwa 300 Plätzen lernen Kinder und Eltern gemeinsam, das österreichische Schulsystem besser zu verstehen und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Ohne Anmeldung: VHS Lernstationen

Besonders niederschwellig sind die 17 VHS Lernstationen:

Ohne Anmeldung erhalten Schüler*innen der Sekundarstufe 1 Unterstützung bei Hausübungen, Schularbeitsvorbereitung oder offenen Fragen. Die Lernstationen sind Montag bis Donnerstag von 14:30 bis 17:30 Uhr geöffnet (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien) und ermöglichen flexibles Lernen direkt an VHS-Standorten.

Unter www.vhs.at/wienerlernhilfe

kann man sich ab sofort anmelden und erhält viele weiterführende Informationen