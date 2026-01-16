Alles zu oe24VIP
Sauschädelanstich von LH Stelzer und Bgm. Prammer (r.)
Sauschädel-Anstich

Erster Bürgermeister-Empfang nach einem Jahr Pause

16.01.26, 09:26
"Wir waren stark, wenn es schwierig war", rollte Stadtchef Prammer die Stadtgeschichte auf. 

Linz. Erstmals lud am Donnerstagabend der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) zum traditionellen Neujahrsempfang in das Alte Rathaus ein. Rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft folgten der Einladung. Traditionell wurde auch in diesem Jahr das Buffet durch den gemeinsamen Anschnitt eines Sauschädels durch das Linzer Stadtoberhaupt und  Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eröffnet.
„Abende wie der Neujahrsempfang bieten die Gelegenheit, auf persönlicher Basis zusammenzukommen und Danke zu sagen für die Verbundenheit mit unserer Stadt. Nach einem Jahr wahlbedingter Pause freut es mich ganz besonders, gerade in herausfordernden Zeiten diese wichtige Tradition fortführen zu dürfen", sagts  Prammer.  

"Der Neujahrsempfang der Stadt Linz ist eine gute Gelegenheit, um auf das gemeinsame Arbeiten von Land und Stadt zu blicken. In zentralen Zukunftsbereichen ziehen wir an einem Strang – etwa bei der Regionalstadtbahn, die Linz und die Region besser verbindet, oder künftig auch wieder mehr in der Kultur", erklärte Stelzer.  

Gemeinsam wurde darüber gelacht, wie Prammer in seiner Ansprache erwähnte, dass sich die Linzer Fußballvereine bei ihren Erfolgen gegenseitig abwechseln.

