Holländische Urlauber prügelten sich beim Après-Ski

Die Ursache des Streits ist noch unklar.

Tirol. Wie in einem Western in Westendorf: Samstagabend hat es eine wilde Prügelei in einem Lokal im Tiroler Westendorf im Bezirk Kitzbühel gegeben. Mehrere niederländische Urlauber waren beim Après-Ski aufeinanderlosgegangen. Die Polizei musste die Streithähne trennen. Laut Polizei erlitt ein 22-Jähriger dabei schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Zumindest vier weitere Holländer im Alter von 19, 23, 24 und 44 Jahren wurden leicht verletzt. Sie wollten keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.