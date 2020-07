Pferd tritt Buben (9) ins Gesicht - schwer verletzt

Die Stute scheute auf, machte einen Satz nach vor, schlug mit dem rechten Hinterlauf aus und traf den Jungen im Gesicht. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Villach. Ein 9-jähriger Schüler aus dem Bezirk Villach-Land nahm mit seinem 13-jährigen Bruder an einem Feriencamp in der Gemeinde Maria Saal, Bez Klagenfurt-Land, unter dem Motto „Pferd-Natur-Leben“ teil, bei welchem auch speziell trainierte Pferde in die täglichen Abläufe miteingebunden werden.

Am 16. Juli 2020 gegen 16:00 Uhr unternahmen zwei eigens dafür ausgebildete Betreuerinnen mit acht Kindern eine „Schatzsuche“ entlang eines Reit- u. Forstweges des nahegelegenen Waldes, bei der auch eine Norikastute, die mit einem Spezialgeschirr mit zwei Haltegriffen gesattelt war, eingesetzt wurde. Diese ist laut der Besitzerin speziell zum Arbeiten mit Kinder trainiert.

Der 9-jährige Schüler wollte unter Aufsicht der beiden Pädagoginnen von rechts auf das Pferd steigen und als Aufstiegshilfe das Wurzelgeflecht einer Birke verwenden, welche am Wegrand ca. 20 cm über dem Wegeniveau stand.

Auf Grund des feuchten Bodens rutschte er beim Versuch aufzusteigen jedoch ab und mit seinem Körper unter das Pferd, welches von einer der beiden Betreuerinnen am Halfter gehalten wurde. Die Stute scheute auf, machte einen Satz nach vor, schlug mit dem rechten Hinterlauf aus und traf den Jungen im Gesicht. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die beiden Betreuerinnen führten bis zum Eintreffen der von ihnen verständigten Einsatzkräfte die Erstversorgung des Jungen durch. Nach notärztlicher Versorgung wurde er vom Rettungshubschrauber „C 11“ in das Klinikum Klagenfurt/WS geflogen.

Der Bub trug vorschriftsgemäß einen Reiterhelm.