Wiener Neustadt: Neuer Rekordbesuch zur Halbzeit des Bösendorfer Festivals

Die Halbzeitbilanz des sechsten Bösendorfer Festivals in den Wiener Neustädter Kasematten zeigt, wie beliebt die Konzertreihe rund um Festivalintendant Florian Krumpöck ist: Bislang genossen 2.656 Besucher die hochkarätigen Konzertabende – ein neuer Besucherrekord zur Halbzeit.

Vor allem der Auftakt mit Senta Berger und Florian Krumpöck mit 385 Besucherinnen und Besucher bildete einen fulminanten Start in die neue Saison. Dicht gefolgt von dem Abend mit Heinz Marecek und Florian Krumpöck mit 383 Gästen. Ein besonderes Zeichen setzt die Stadt Wiener Neustadt für die Saison 2025/26 mit dem Ankauf eines Bösendorfer Konzertflügels „Concert Grand 280VC“ für das Festival.

Festival überzeugt mit prominenten Gästen

„Das Bösendorfer-Programm überzeugt einmal mehr mit musikalischer Brillanz und prominenten Stargästen, wie Senta Berger und Heinz Marecek, die zur Halbzeit zu den absoluten Highlights zählen, wenn man sich die Besucherzahlen ansieht. Und apropos Besucherzahlen: Das Bösendofer Festival verzeichnet mit 2.656 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Halbzeit-Rekordbesuch! Dieser Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig klassische Musik in Wiener Neustadt verankert ist. Bereichert wird das Programm in dieser Saison von einem von der Stadt angekauftem Bösendorfer-Flügel, der eine wertvolle Grundlage für zukünftige Konzerte schafft. Ich freue mich auf die nächsten Konzertabende und wünsche allen Gästen viel Vergnügen“, zeigt sich Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP) von der Zwischenbilanz begeistert.

Kasematten als Fixpunkt im Kulturleben der Satdt

„Musik und Dichtung werden immer im Augenblick zum Leben erweckt. Die wundervolle Atmosphäre des Bösendorfer Festivals in den Wiener Neustädter Kasematten trägt ein Wesentliches dazu bei, diese Augenblicke unvergesslich zu machen – für Künstlerinnen und Künstler ebenso, wie für das Publikum. Bereits zur Halbzeit der aktuellen Saison zeigt sich, dass hier ein Fixpunkt im Wiener Neustädter Kulturleben entstanden ist. Das erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit“, so Festivalintendant Florian Krumpöck.